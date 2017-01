Roma, 25 gen. (askanews) - Rischio "mani libere" provocate dalle norme per la ricostruzione post-terremoto? "Ho letto le dichiarazioni di Gentiloni e penso di poterlo escludere: la soluzione che si sta profilando è corretta, bisogna ovviamente creare ulteriori elementi che tengano conto di una serie di vicende che si sono verificate", ma "va affermato con assoluta chiarezza che le norme di Protezione civile previste nel codice consentono alla Protezione civile di fare tutto in assenza di criteri di regole particolarmente rilevanti o con una deregulation amplissima, quindi non c'è un problema di un'ulteriore deregulation". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione 2016 - CPI di Transparency International Italia.

Secondo Cantone "è necessario creare una serie di piccoli aggiustamenti, però va affermato con assoluta chiarezza che le norme di Protezione civile previste nel codice consentono alla Protezione civile di fare tutto in assenza di criteri di regole particolarmente rilevanti o con una deregulation amplissima, quindi non c'è un problema di un'ulteriore deregulation. Il problema è che molto spesso nell'applicazione di queste regole si è preferito non utilizzare la deregulation, ma utilizzare le regole. Ci dobbiamo interrogare su una tendenza della pubblica amministrazione, che non voglio demonizzare, nel non volersi assumere le proprie responsabilità".

"Ci sono ancora dei piccoli spazi che il governo valuterà se tradurre in norme, sia in riferimento alla fase dell'emergenza sia, ma molto meno, per la fase della ricostruzione, che agirà in tempi molto lunghi, ma per la quale c'è bisogno in una prima fase di una serie di interventi che hanno carattere di urgenza. In questa prima fase anche le attività di Errani sulla ricostruzione dovranno avere una maggiore elasticità che può essere consentita da qualche intervento specifico immediato", ha concluso il presidente dell'Anac.