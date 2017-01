Roma, 15 gen. (askanews) - "Con i fatti e con poche parole tutte le Istituzioni sono mobilitate per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nell'agosto e nell'ottobre scorsi. Per questa ragione, le stesse Istituzioni hanno anche espresso e continuano ad esprimere la massima attenzione alle voci dei cittadini di queste aree. Così, anche della manifestazione che si è svolta oggi a Grisciano, frazione di Accumoli, l'Amministrazione regionale registra le istanze, non sottraendosi ad alcun confronto che quotidianamente del resto accetta, per continuare a migliorare la propria azione volta alla rinascita dei territori". Lo comunica in una Fabio Refrigeri, assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Enti locali della Regione Lazio.

La Regione Lazio, sin dalle prime ore di quel 24 di agosto, "ha cercato - ricorda Refrigeri - di tradurre le proprio azioni rapidamente in fatti. In questo senso, proprio nell'area in cui si è svolta la manifestazione oggi, la Regione Lazio ricorda che sono iniziati i lavori di rimozione delle macerie. Le operazioni sono condotte dai Vigili del Fuoco per quanto riguarda la raccolta delle macerie, e dall'Esercito per il trasporto nel sito di deposito temporaneo di Terracino". Nel sito vengono conferite tutte le macerie che provengono dal Comune di Accumoli, una media di 150 tonnellate al giorno. Per quanto riguarda invece le casette (SAE - soluzioni abitative in emergenza) sono state individuate ed acquisite 11 aree nel Comune di Accumoli. Sono due le gare indette e 4 i progetti trasmessi ed approvati. "La macchina della gestione post-emergenza è operativa - garantisce Refrigeri - e si continua a lavorare al meglio per risolvere i problemi con l'obiettivo di tornare al più presto alla normalità".