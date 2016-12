Roma, 27 dic. (askanews) - Basta con i fuochi d'artificio di fine anno. E' quello che chiede Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, ai sindaci che hanno il potere, con un'ordinanza, di vietarli. Tanasi, nel chiedere anche l'intervento del Ministro dell'Interno, ricorda che già sono diverse le città che hanno accolto la richiesta vietando i botti. "Non si tratta, infatti, solo di una primitiva e pericolosa usanza - si legge in una nota di Tanasi -, che ogni anno provoca centinaia di feriti, anche gravi, ma anche di una pseudomoda che, al di là degli incidenti, costituisce comunque un problema serio per la salute, in particolare per bambini, anziani ed animali". (Segue)