Roma, 26 gen. (askanews) - Mentre il Centro Sud è assediato da neve, valanghe e pioggia, al Nord è allarme incendi e siccità che fa scattare insieme all'assenza di vento l'emergenza smog a Milano dove caduto il 94% di pioggia in meno rispetto alla media. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati provinciali Ucea in occasione dell'attuazione a Milano delle misure straordinarie anti smog, che prevedono anche un parziale blocco del traffico per i veicoli piu' inquinanti. L'assenza di precipitazioni è uno dei parametri importanti per l'allarme inquinamento nel capoluogo lombardo dove - sottolinea la Coldiretti - sono caduti soltanto 1,4 millimetri di pioggia contro una media di 24,1. A dicembre 2016 erano caduti 15,6 millimetri contro i 60,2 millimetri di media (-74,1%). Si tratta di una situazione che investe anche il resto della Lombardia ed in generale tutto il nord dove le piogge si sono quasi azzerate anche in Piemonte, Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, con le conseguenti difficoltà anche per le coltivazioni. Siamo di fronte - precisa la Coldiretti - agli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno manifestano con pesanti conseguenze sull'agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro. Si moltiplicano gli eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo.(Segue)