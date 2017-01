Roma, 19 gen. (askanews) - "Ciò che sta accadendo in queste ore sembra realmente un accanimento della sorte. Siamo vicini a tutte le popolazioni colpite e, in questo momento, il nostro pensiero va all'hotel di Farindola, agli ospiti e ai soccorritori". Così si è espresso Franco Iacop, coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali e presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

"Proprio stamattina mi sono sentito con i Presidenti delle Assemblee delle Regioni colpite dal sisma (Di Pangrazio, Abruzzo; Leodori, Lazio; Mastrovincenzo, Marche; Porzi, Umbria), che ormai da agosto sta sconvolgendo l'Italia centrale" - ha continuato Iacop - "per sottolineare come la prevenzione sia la chiave di svolta perché queste tragedie non si ripetano, indipendentemente dalle avversità naturali".

Di tutto questo si parlerà nel corso dell'Assemblea plenaria della Conferenza convocata per lunedì 23 gennaio prossimo a Roma.