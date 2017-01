Roma, 18 gen. (askanews) - Tra le scosse di terremoto e l'emergenza neve in Abruzzo e Marche si registrano situazioni "difficili", e le "condizioni di intervento sono estreme": lo sottolinea il Dipartimento della protezione civile. In Abruzzo si registrano anche inondazioni.

Le precipitazioni nevose delle ultime 24 ore, infatti, spiega il Dipartimento, si sono concentrate su Abruzzo e Marche e si sono cumulate a quelle dei giorni scorsi, "determinando situazioni difficili", con isolamenti anche di alcuni comuni e delle frazioni più montane, specialmente nell'aquilano e nel teramano. Quindi "le condizioni di intervento sono estreme e stanno mettendo a dura prova tutti gli operatori impegnati, con attività che si spingono anche oltre i limiti", come il salvataggio di una madre con il bambino in tuttora in corso da parte dei vigili del fuoco nel comune di Castiglione Messer Raimondo.

In Abruzzo, inoltre, si sono alzati i livelli del Pescara e dell'Aterno causando anche esondazioni nelle aree golenali. C'è quindi anche grande attenzione per tutti i corsi d'acqua, anche in previsione dello scioglimento delle nevi.