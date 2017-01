In località Ortolano, in corso verifiche ma "viabilità difficile"

Roma, 18 gen. (askanews) - Si teme un possibile disperso sotto una slavina in località Ortolano, frazione di Campotosto, in provincia dell'Aquila: lo ha riferito il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio durante il punto stampa sull'emergenza terremoto e maltempo, dal centro operativo di Rieti, spiegando che sono in corso verifiche, rese però difficili dalla situazione della viabilità.

"Abbiamo - ha riferito Curcio - un potenziale disperso in località Ortolano, a Campotosto, dove c'è stata una slavina ma non abbiamo conferme, e si sta facendo con grande fatica la verifica. Perché ovviamente tutto è reso più difficile da una viabilità che è complicata, in molti casi c'è la necessità di sgomberare le strade dalla neve e rendere fruibile la viabilità".