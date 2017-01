Roma, 18 gen. (askanews) - Terremoto e neve al centro Italia: il Dipartimento di Protezione civile ha inviato più uomini e mezzi: vigili del fuoco, forze armate e di polizia, oltre al volontariato di protezione civile. Colonne mobili sono arrivate o sono in arrivo soprattutto nelle Marche e in Abruzzo, le zone più colpite.

Il Dipartimento della Protezione civile, infatti, spiega che "per far fronte alle situazioni più difficili, soprattutto sulla viabilità, dovute alle abbondanti nevicate nei territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti di agosto, di ottobre e di quelli odierni - dove il Sistema di protezione civile è presente da mesi -, è stato implementato lo sforzo di uomini e mezzi di tutte le strutture operative, dai vigili del fuoco alle forze armate a quelle di polizia, oltre al volontariato di protezione civile". In particolare, "sono già arrivati o stanno per arrivare nei territori abruzzesi e marchigiani più coinvolti uomini e mezzi specializzati e attrezzati delle colonne mobili delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Bolzano e Trento, oltre che risorse di numerose organizzazioni nazionali di volontariato".