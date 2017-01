Roma, 24 gen. (askanews) - Un rinvio delle numerose scadenze amministrative previste entro il 31 Gennaio, a favore dei Comuni colpiti da sisma e neve. Lo chiede l'Anci, unendosi al grido d'allarme delle Anci regionali e degli stessi Comuni colpiti da terremoto e maltempo, molti dei quali sono da giorni senza elettricità.

"L'emergenza - afferma il delegato Anci alla Protezione civile Bruno Valentini - non è affatto superata, ed è necessario ora moltiplicare gli sforzi. A questo si aggiungono ora le questioni relative agli adempimenti burocratici a cui sono chiamati i Municipi entro il 31 Gennaio. Siamo in contatto con i Sindaci colpiti e come ANCI ci siamo già attivati per dare pieno supporto ai Municipi, ma è ovvio che a quei Comuni, ancora senza corrente elettrica e alle prese con la verifica dei danni e lo sgombero della neve, è necessario concedere un rinvio delle scadenze previste per il prossimo 31 Gennaio".

A solo titolo esemplificativo, entro il 31 Gennaio i Comuni sarebbero chiamati ad adempimenti burocratici che riguardano i fabbisogni standard, il monitoraggio del pareggio di bilancio, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, l'aggiornamento del prospetto sull'avanzo di amministrazione presunto, l'invio dei dati sulle concessioni, il piano di prevenzione della corruzione, la trasparenza ammnistrativa.(Segue)