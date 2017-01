Roma, 13 gen. (askanews) - Sette maialini appena venuti alla luce sono morti, ieri, uccisi dal freddo, in un allevamento del Maceratese perché, nonostante le ripetute richieste di aiuto, nulla è stato fatto per mettere in sicurezza la struttura e creare un riparo alternativo agli animali. La situazione dunque è di piena emergenza, non soltanto per l'allevamento marchigiano - dove una quarantina di animali dovrebbero partorire nei prossimi giorni - ma per circa altri 600 del cratere sismico. A denunciarlo è l'Ente Nazionale Protezione Animali.

L'associazione, che ad Amatrice, Norcia, Accumoli e nelle altre zone terremotate è operativa sin da metà agosto e che da allora è impegnata nell'assistenza anche agli animali cosiddetti da "reddito", continua a monitorare quanto sta accadendo e a fare il possibile per invertire la rotta, anche premendo sulle istituzioni "affinché rimedino ad una situazione vergognosa". "Nonostante le ripetute rassicurazioni, anche da parte del Governo, in merito a un veloce superamento della fase strettamente emergenziale", ad Enpa risulta che "ad oggi ben poco sia stato fatto per superare la situazione di crisi negli allevamenti dove - è bene ribadirlo - migliaia di animali rischiano di morire per il freddo e per gli stenti". (segue)(Segue)