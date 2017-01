Roma, 18 gen. (askanews) - "Totale disponibilità e solidarietà con i territori colpiti da ulteriori scosse telluriche e che stanno vivendo, anche a causa del maltempo e delle precipitazioni nevose, una situazione di gravissimo disagio", lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia Romagna e della Conferenza regioni Stefano Bonaccini. Domani è in programma proprio la Conferenza delle Regioni e la questione del sisma in centro Italia sarà portata sul tavolo: "Domani il tema sarà oggetto - ha spiegato il presidente - di una mia comunicazione nella Conferenza delle Regioni per verificare con gli altri presidenti di regione tutto quanto sia possibile fare in stretto coordinamento con il governo, la protezione civile e con il Commissario per la ricostruzione".

E - ha aggiunto Bonaccini - "raccolgo l'appello lanciato dal presidente della Regione Marche e dai sindaci, assicurando da subito ogni necessario supporto della Regione Emilia-Romagna".