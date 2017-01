Roma, 18 gen. (askanews) - "Difficoltà per elitrasporto di mamma e bambino, soccorso procede via terra": così i i vigili del fuoco su Twitter. Le squadre sono, infatti, da poco arrivate a Campotosto, uno dei comuni dell'aquilano più colpite dalle scosse sismiche di questa mattina. Hanno recuperato un bimbo e una madre dalle macerie ma l'elisoccorso è in difficoltà per le forti nevicate e quindi procedono via terra, anche se pure le strade sono quasi impraticabili.