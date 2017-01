Roma, 30 gen. (askanews) - "Ancora una volta il presidente della Repubblica dimostra la sua vicinanza e un'alta considerazione nei confronti dei Sindaci e delle comunità che ogni giorno sono alle prese con gravi e drammatiche questioni che attengono alla gestione dei territori colpiti dal terremoto e dal maltempo. Grazie Presidente Mattarella! A nome mio personale, come primo cittadino di Bari e a nome di tutti i Sindaci italiani". Così il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta le parole del Capo dello Stato che stamani, in visita a Camerino, incontrando i Sindaci marchigiani interessati dal terremoto, ha sottolineato l'importanza del ruolo dei primi cittadini, definiti testualmente "decisivi per la salute della democrazia".

"Durante la visita di oggi nelle zone terremotate - aggiunge Decaro - il Presidente Mattarella ha potuto toccare con mano quante difficoltà i Sindaci e i cittadini devono affrontare, ogni giorno, per cercare di risollevarsi, dopo i danni causati dal sisma. A queste difficoltà si è aggiunta l'emergenza maltempo, che ha in queste settimane ha aggravato una situazione già precaria. La considerazione e l'affettuosa vicinanza del Presidente della Repubblica - conclude Decaro - sono per tutti i Sindaci italiani uno stimolo in più per andare avanti con lo stesso impegno di sempre, sia istituzionale che personale, consapevoli di poter contare sull'appoggio della più alta carica dello Stato".