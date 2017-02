Roma, 9 feb. (askanews) - "Dopo le comunicazioni rese dal ministro dell'Interno in commissione Affari costituzionali, con i sindaci Bianco, Zedda e Pella, in rappresentanza di Anci, abbiamo incontrato il ministro Minniti per un serrato confronto sui temi dell'immigrazione e della sicurezza urbana. Al termine del quale, apprezzando la determinazione e l'impegno del ministro, ribadiamo ancora una volta l'esigenza di adottare misure urgenti su entrambi i temi": il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha illustrato così l'interlocuzione con il governo sui provvedimenti in corso di adozione.

"La nostra richiesta è che il Consiglio dei ministri licenzi rapidamente i provvedimenti d'urgenza necessari" ha continuato il rappresentante dei sindaci italiani, sottolineando che "l'alleanza tra governo e amministratori locali, in particolare in queste materie, è fondamentale per ottenere risultati efficaci".(Segue)