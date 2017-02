Volotea cresce a Catania: +25% passeggeri trasportati nel 2016

Roma, 14 feb. (askanews) - Consuntivo positivo per Volotea sullo scalo di Catania. La compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni, nel 2016 ha infatti registrato sul Fontanarossa un totale di 581.700 passeggeri, con un incremento del 25% rispetto al 2015.

"Dall'avvio delle nostre attività - afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - ci siamo impegnati per ampliare il nostro network di destinazioni e, a giudicare dai risultati ottenuti, crediamo di essere riusciti a fare breccia nel cuore dei nostri passeggeri. Siamo orgogliosi di aver registrato un'importante crescita presso il Fontanarossa dove, per il 2017, continueremo ad investire incrementando del 7% il numero di voli e di posti disponibili sulle nostre rotte". "I risultati ottenuti nel 2016 - conclude Muñoz - ci fanno affrontare con rinnovato entusiasmo il nuovo anno: ci auguriamo di raggiungere presto nuovi traguardi a Catania e nel resto del nostro network. Dal Fontantarossa saremo in vendita nel 2017 con circa 777.900 posti e opereremo oltre 6.200 voli verso 7 destinazioni tutte domestiche: Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Venezia e Verona".

Anche Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società di gestione dell'Aeroporto di Catania, si è congratulato con Volotea per le ottime performance raggiunte dalla compagnia nell'anno appena trascorso: "Siamo molto contenti dei risultati maturati a Fontanarossa. Dati che - più in generale - contribuiscono a migliorare l'offerta di collegamenti e attrattività dello scalo più grande del Sud Italia e più trafficato nella Sicilia (il 2016 si è chiuso sfiorando quota 8 mln di passeggeri). Una sinergia, quella fra SAC e Volotea, alimentata da un dialogo diretto con il presidente Carlos Muñoz e che, nei prossimi mesi, potrebbe portare a significative novità".

Nel 2016 Volotea - sottolinea una nota - ha sperimentato un significativo incremento in termini di voli operati, diventando la compagnia aerea low cost che è cresciuta più velocemente in Europa secondo il parametro Asks (Available Seat Kilometres), l'unità di misura internazionale che certifica la crescita di un vettore nel mercato aereo. La compagnia, che nel 2012 aveva 2 basi operative (Venezia e Nantes) potrà contare su 9 basi nel 2017: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e Genova, la cui inaugurazione è prevista ad aprile.

Nel corso del 2017 la low cost aggiungerà più di 40 nuove rotte operando un totale di 240/250 collegamenti in 79 città di medie e piccole dimensioni in 16 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Volotea stima, infine, di trasportare 4,3 milioni di passeggeri nel 2017. Volotea potrà contare quest'anno su una flotta di 28 aeromobili, grazie all'arrivo di 6 Airbus A319 aggiuntivi, per un totale di 10 Airbus A319 e 18 Boeing 717.