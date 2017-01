Palermo, 25 gen. (askanews) - Una truffa da oltre 1 milione di euro nel settore dei finanziamenti europei e regionali è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Otto le persone denunciate per truffa aggravata. Contestualmente il gip di Patti Ugo Domenico Molina ha disposto un provvedimento di sequestro per equivalente.

L'indagine delle Fiamme Gialle ha tratto origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto economico operante nel settore della vendita di elettrodomestici ed elettronica nei centri tirrenici di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra.

I militari della Guardia di Finanza hanno focalizzato la loro attenzione su alcune fatture d'acquisto di tale impresa, che erano state emesse da un'altra società con sede in Sant'Agata di Militello, apparsa palesemente inconsistente, tanto da risultare poi inesistente e di fatto completamente "gestita" dallo stesso rivenditore oggetto di verifica.

A seguito di ulteriori approfondimenti, quest'ultimo è risultato essere beneficiario di due ingenti contributi pubblici previsti per il miglioramento della propria attività. Invece, come emerso dalle indagini, avrebbe utilizzato le fatture false per giustificare i costi che era necessario rendicontare per ottenere i finanziamenti.

