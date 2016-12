Vittime tenute in ostaggio con "riti magici"

Palermo, 23 dic. (askanews) - La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, insieme al personale della Squadra Mobile etnea, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Bologna e Sassari, ha fermato tre cittadini nigeriani trentenni, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di loro connazionali, anche minorenni, con l'aggravante della transnazionalità e, a vario titolo, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa indagine, coordinata dalla D.D.A. di Catania ed avviata dalla Squadra Mobile nel mese di aprile 2016, a seguito delle dichiarazioni rese da una minorenne nigeriana giunta al porto di Catania.

La giovane aveva riferito di essere partita dalla Nigeria alla volta dell'Europa alla ricerca di un lavoro per poter mantenere la propria famiglia, dopo avere contratto un debito di circa 30.000 dinari con una "madame" residente in Italia che l'aveva fatta sottoporre ad un rito magico denominato "Ju Ju". Dopo essere stata trasferita dalla Nigeria alla Libia, Samara era stata venduta a un'altra "madame" e aveva intrapreso, insieme ad altri migranti, un viaggio via mare che l'aveva condotta sulle coste siciliane.

Le indagini hanno consentito di riscontrare le dichiarazioni della minore e fare emergere l'esistenza di un'organizzazione criminale a carattere transnazionale, con basi in Nigeria, Libia ed Italia, individuando nel cittadino nigeriano Elvis Osazee, il vertice che, coadiuvato dalla compagna Gift Osayandande, gestiva il traffico di giovani donne nigeriane da trasferire in Italia per essere avviate alla prostituzione. (segue)