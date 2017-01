Tir a fuoco sulla Palermo-Catania, strada momentaneamente chiusa

Palermo, 3 gen. (askanews) - L'autostrada A19 "Palermo-Catania" è provvisoriamente chiusa in direzione Palermo a causa di un mezzo pesante incendiato al km 109.

Tutto il traffico, come comunicato dall'Anas, è deviato allo svincolo di Enna con rientro in autostrada allo svincolo di Caltanissetta, con deviazioni segnalate in loco.

Squadre dell'Anas sono al lavoro per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

L'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI Anas Plus", disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148.