Spari per strada a capodanno a Palermo: denunciato un 24enne

Palermo, 3 gen. (askanews) - E' stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose il barista 24enne che la notte di San Silvestro a Palermo è stato immortalato dalle telecamere mentre sparava colpi di pistola a salve in aria per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Il giovane è stato identificato dagli agenti della Squadra Mobile che hanno osservato il video girato da una troupe della Rai, in cui si vede il ragazzo camminare tra petardi e fumogeni pochi istanti dopo la mezzanotte, e a poche decine di metri dalla piazza in cui si erano esibiti Morgan e Luca Carboni. Attorno a lui altri giovani che osservano senza intervenire. Il 24enne ha raccontato di aver acquistato la pistola "scacciacani" il 30 dicembre, senza comprendere la gravità del suo gesto considerato una goliardata.

L'episodio è avvenuto al di fuori del perimetro in cui si sono svolte le celebrazioni del capodanno palermitano, controllato dalle forze dell'ordine, ed entro il quale tutto si è svolto in modo tranquillo e senza incidenti.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha definito l'episodio "il comportamento stupido di un singolo fra 120.000 palermitani e turisti che hanno festeggiato in piazza e nelle strade della città".