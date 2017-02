Palermo, 28 feb. (askanews) - "I 36 milioni per il Fondo disabilità sono sicuramente una buona notizia e siamo stati felici di sostenere il provvedimento in Commissione sanità. Spiace però che per intervenire concretamente su questa emergenza ci siano volute le dimissioni dell'assessore regionale Gianluca Miccichè che da assessore non ha mai visto tutta questa solerzia e collaborazione". Lo ha affermato Mimmo Turano, capogruppo all'Ars dei Centristi per la Sicilia.