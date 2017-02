Palermo, 15 feb. (askanews) - Un emendamento a firma di Stefano Zito prevede una sforbiciata sugli assegni diretti ed indiretti erogati dall'Ars, garantendo un risparmio di 5 milioni di euro annui. La norma proposta in tema sanitario da Vanessa Ferreri ha già avuto l'ok dalla commissione di merito. Tra gli emendamenti di Angela Foti quello che prevede di risarcire parte dei danni economici causati dal pasticciaccio del bando del biologico con i premi di produttività dei dirigenti regionali. Cancelleri. "Comunque, a questo punto è molto difficile evitare la proroga dell'esercizio provvisorio".

Taglio dei vitalizi diretti e di reversibilità ed esenzione ticket per gli inoccupati: sono alcuni degli emendamenti con cui il Movimento 5 Stelle all'Ars prova a "correggere" la "solita finanziaria irricevibile" del governo Crocetta. "Anche se - afferma Giancarlo Cancelleri - dubito fortemente che si riesca ad approvarla entro febbraio. La proroga dell'esercizio provvisorio, vista la vergognosa gestione dei tempi da parte del governo, ormai sembra inevitabile. E questo a dispetto delle grida di dolore che si levano da ogni parte dell Sicilia. Evidentemente Crocetta e la sua giunta usano tappi per le orecchie a prova di tutto".

La sforbiciata sui vitalizi erogati dall'Ars è prevista da un emendamento a firma del deputato Stefano Zito che ne caldeggia il taglio del 30 per cento, sia per quelli diretti che per quelli di reversibilità. "Il risparmio che ne deriverebbe per la casse pubbliche - dice il deputato - si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Vedremo quale scusa tireranno fuori per affossare il nostro emendamento".

(segue)