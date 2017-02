Palermo, 28 feb. (askanews) - Giovanni Greco, deputato regionale siciiano del gruppo Pds-Mpa all'Ars ha presentato un'interrogazione parlamentare in merito al recente conferimento dell'incarico a Direttore dell'Unità Operativa Complessa del PTA "Guadagna" di Palermo.

"Ci chiediamo, in considerazione di una vacanza nel suddetto ruolo protrattasi nel tempo, quali ragioni non avrebbero consentito il ricorso alle procedure selettive previste dalla vigente normativa. E, qualora il suddetto incarico fosse stato conferito ex art. 18 del CCNL sulla dirigenza, se siano state rispettate le prescrizioni in materia di scelta del sostituto" dichiara l'Onorevole Greco.