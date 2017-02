Roma, 21 feb. (askanews) - "Leggo con attenzione quanto dice il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, e trovo che le sue domande siano molto interessanti. A questo punto gli faccio io una domanda: perché non viene a farle lui in diretta a 'L'Arena'? Sarebbe un confronto interessante, perché potrebbe far luce su un tema molto delicato e che vedo stimola sempre grandi attenzioni: anche domenica infatti oltre 4 milioni di persone hanno visto 'L'Arena' che aveva come titolo 'Orgoglio e vitalizio'. Penso che sia nell'interesse di tutti, e soprattutto di chi non ha nulla da nascondere e rappresenta le istituzioni, fare chiarezza. Spero accetti. Lo aspetto domenica a Roma". E' l'invito che Massimo Giletti, conduttore de "L'Arena" su Rai 1, rivolge al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, dopo la puntata del 19 febbraio che ha dedicato un'intera pagina al tema dei vitalizi in Sicilia.