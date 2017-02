Palermo, 28 feb. (askanews) - "Le marinerie siciliane vengano tutelate dal governo regionale dalle infrazioni e sanzioni comminate per la cattura e la commercializzazione di prodotti ittici sottomisura. Occorrono provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione a salvaguardia del settore". Lo ha affermato Vincenzo Figuccia, deputato di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana

"Non si possono accettare supinamente la direttiva di Bruxelles e la legge 154 del 2006 che mettono a rischio l'intero comparto a causa delle multe salata con la possibile perdita di centinaia di posti di lavoro. E' un'assurdità che, in caso di pesca sottomisura di tonno rosso o pesce spada, l'importo delle multe possa toccare anche la soglia di 150 mila euro, con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni e della licenza di pesca fino a tre mesi. Oggi sto partecipando ad una manifestazione di protesta a Porticello (Trabia) a fianco di tanti pescatori che come i loro colleghi, che hanno scelto di protestare a Roma sotto il parlamento, ritengono di trovarsi in seria difficoltà per proseguire nella loro attività lavorativa a causa dei diktat dell'Unione europea".