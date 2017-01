Palermo, 13 gen. (askanews) - "Costruiamo una Sicilia dove il merito sia il centro dell'azione politica e di governo per dare speranza ai giovani. Il centrodestra deve traguardare la scadenza delle prossime elezioni regionali di ottobre con un programma ed un candidato alla Presidenza che sappia intercettare il voto delle giovani generazioni con argomenti forti e con punti legati all'innovazione, al turismo ed all'agricoltura come settori indispensabili alla crescita della regione. Dopo i fallimenti del Pd e di Crocetta il centrodestra ha molte chances per vincere le elezioni regionali. Abbiamo bisogno di leader e di buona politica. L'area politica a cui mi riferisco ha personalità, anche giovani, per tornare a vincere". Lo ha detto Vincenzo Figuccia, vice capogruppo di Forza Italia all'Ars, a margine del convegno "In Europa con merito" svoltosi nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni e promosso dall'eurodeputato FI Salvo Pogliese.