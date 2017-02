Palermo, 7 feb. (askanews) - "Si proceda alla stabilizzazione del personale Asu che presta servizio nei Comuni siciliani. Occorre chiudere una vertenza che va avanti da troppo tempo senza che il governo Crocetta abbia mosso un dito per affrontarla. Con la commissione Lavoro dell'Ars abbiamo lavorato ad una norma che consentirebbe l'impiego di questo personale in Resais. Serve ora chiarezza rispetto anche alle somme da stanziare dopo l'accertamento compiuto dall'Inps che ha evidenziato come finora le somme previste non siano state congrue e siano mancati 3 milioni di euro per coprire i costi". Lo afferma Vincenzo Figuccia, vice capogruppo di Forza Italia all'assemblea regionale siciliana.