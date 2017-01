Deputata regionale: in 4 anni 110 milioni all'azienda

Palermo, 18 gen. (askanews) - "Guasti continui, mezzi sporchi e perfino incendi dei mezzi, come accaduto recentemente: i viaggi dei pendolari sui mezzi dell'Ast, l'azienda siciliana trasporti, sono spesso un calvario, specie nelle tratte Acate-Vittoria e Chiaramonte-Ragusa". A denunciare i continui e insopportabili contrattempi è la deputata del M5S all'Ars, Vanessa Ferreri, che già lo scorso dicembre aveva inoltrato alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Ragusa una nota in cui si denunciavano questi disservizi e le precarie condizioni di sicurezza in cui sono costretti a viaggiare gli utenti dell'azienda, soprattutto ragazzi.

"L'incendio dell'autobus verificatosi il 7 dicembre scorso sembrava rappresentare il triste epilogo di una brutta storia che ormai si trascinava da moltissimo tempo, ma, nonostante le rassicurazioni dell'Ast, anche a gennaio si sono verificati guasti, disagi e carenza di mezzi", afferma la parlamentare iblea, che ha richiesto anche la convocazione dei vertici dell'Ast in commissione Territorio e Ambiente.

"Da madre - dice - non riesco proprio a tollerare il pensiero che i nostri figli viaggino tutti i giorni in piedi per i tornanti che collegano le nostre città, su mezzi fatiscenti e a rischio incendio". (segue)