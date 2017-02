Palermo, 28 feb. (askanews) - La commissione Sanità dell'Ars nel corso della seduta di oggi ha approvato un emendamento al disegno di legge "proroga dell'esercizio provvisorio e istituzione del Fondo regionale per la disabilità" che prevede lo stanziamento di ulteriori 36 milioni di euro per il Fondo da destinare alle disabilità gravi, e la pubblicazione di un decreto per la definizione e le modalità di erogazione ai soggetti disabili che ne hanno diritto. La norma deve adesso essere approvata dall'Aula.

"Stiamo dando risposte concrete ad un tema che è emerso in tutta la sua drammatica urgenza - dicono il presidente della commissione Pippo Digiacomo e l'assessore regionale alla Salute Baldo Gucciardi - è il momento di lasciare da parte le polemiche e mettere in campo misure vere per andare incontro alle esigenze dei disabili. Bisogna però superare in fretta la fase dell'emergenza e mettere a regime il sistema assistenziale verso i soggetti che ne hanno diritto".