Palermo, 24 feb. (askanews) - "Ho apprezzato nella lunga seduta di giunta di ieri, sulla base della mia pressante richiesta, l'inserimento all'interno dell'esercizio provvisorio di una norma per l'assegnazione di un bonus a favore dei soggetti con disabilità gravissima, per integrare le attuali forme di assistenza affidate alle Asp e agli Enti Locali, con un assegno medio di diecimila euro annui per garantire a tali soggetti la libertà di scelta". Si apre così la lettera aperta che il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta ha invitato all'assessore regionale all'Economia Alessandro Baccei, e relativa al tema dei disabili gravissimi in Sicilia.

"Avevo stimato in non meno di 36milioni di euro la cifra necessaria - ha detto Crocetta -. Ovviamente per trovare tali risorse occorre un'analisi dettagliata del bilancio. Ho accettato pertanto una prima ridotta somma di 16 milioni, riservandomi di cercare nelle pieghe del bilancio le somme necessarie a garantire serenità alle persone con disabilità gravissima e alle loro famiglie. Dal momento che l'aula è stata rinviata a martedì prossimo, ritengo che abbiamo tutto il tempo per modificare l'emendamento riportando la somma da stanziare a non meno di 36milioni di euro. So che potresti anche pensare che ci sono altre spese da affrontare, che lo Stato ci chiede il contenimento della spesa, che io voglio rispettare, ma in casi come questo i soldi vanno trovati, perchè per dirla con Rousseau, occorre garantire il contratto sociale".