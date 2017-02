Palermo, 8 feb. (askanews) - "Dietro il successo dell'export del vino italiano nel mondo c'è una forte presenza di Made in Sicily". L'assessore regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici commenta così i dati diffusi dall'agenzia Ice che confermano l'Italia come primo fornitore di vino negli USA.

"Nel 2016 il numero di bottiglie prodotte dalla Doc Sicilia è cresciuto dell'11% rispetto al 2015, un dato che conferma un momento straordinario per i nostri vini che continuano a conquistare nuovi mercati, negli Stati Uniti e nel resto del mondo" continua Cracolici.

"La Sicilia è la quarta regione vinicola italiana e la prima in Europa per superficie di vigneti biologici. L'incremento di bottiglie prodotte all'interno dei sistemi di qualità certificata, testimonia una crescita delle aziende siciliane che scommettono sulla qualità. Una scelta che sta premiando le nostre aziende vitivinicole in termini di fatturato e di presenza sui mercati internazionali".