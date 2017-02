Sicilia, Cracolici: investire sul bello per dare futuro a figli

Palermo, 1 feb. (askanews) - "La Sicilia sta vivendo un momento magico. È' il tempo di costruire il nostro risorgimento. Restituiamo alla Sicilia orgoglio e futuro. Investiamo sulla bellezza per dare una prospettiva ai nostri figli. Palermo capitale della cultura e dei giovani. Taormina sede del G7. I borghi più belli d'Italia. Il percorso arabo-normanno patrimonio dell'Unesco. L'Etna, le diverse testimonianze di una storia antica". Lo dice in una nota l'assessore regionale siciliano all'Agricoltura Antonello Cracolici.

"Salto in aria ogni qualvolta qualcuno la definisce 'Regione Sicilia' e non invece come la carta costituzionale recita, a differenza di tutte le altre, 'Regione Siciliana': Noi non siamo solo una geografia ma siamo anche una storia. La Sicilia può con i 'Nuovi Mille', come quasi 160 anni fa, ricostruire un nuovo orgoglio italiano. Dobbiamo sconfiggere il nemico più forte che assolda ancora tanti soldati: i professionisti del lamento. Coloro che sono sempre pronti a raccontare sofferenza, a crogiolarsi delle difficoltà senza mai sporcarsi le mani. Immaginare questa come la terra del bello e del buono, è un grande programma di governo per il futuro. Abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a realizzarlo".