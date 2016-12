Palermo, 20 dic. (askanews) - "Il presidente della Regione Crocetta smetta i panni del sobillatore del popolo e, se ci riesce per una volta dopo quattro anni, si ricordi di essere il capo del governo della Regione siciliana". Lo ha affermato Toto Cordaro, presidente del gruppo parlamentare Pid-Cantiere Popolare all'Ars.

"Lo stesso presidente - ha aggiunto -, che per quattro anni non è stato in grado di fare approvare la Finanziaria se non dopo mesi di esercizio provvisorio ed è di conseguenza il primo responsabile del disastro economico e sociale, che in questa gestione lui e il suo governo hanno provocato, eviti di continuare a fare proclami senza fondamento".

(Segue)