Palermo, 28 feb. (askanews) - "Rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro al neo presidente eletto della Camera di Commercio di Palermo Alessandro Albanese, siamo soddisfatti per la ripresa di un percorso democratico tra le forze sociali e produttive, che deve portare a una sempre più forte collaborazione per il rilancio del territorio". Ad affermarlo dopo l'elezione del presidente della Camera di Commercio di Palermo, è Daniela De Luca segretario generale Cisl Palermo Trapani.

"Adesso l'impegno deve essere il pieno riavvio di tutte le attività e un rinnovato clima di collaborazione con le parti sociali e datoriali - hanno aggiunto -, essenziale per garantire il ruolo della Camera di Commercio e fungere da stimolo per la ripresa economica da tempo attesa, oltre al riequilibrio dei conti per salvaguardare il futuro dei dipendenti dell'ente e dei pensionati".