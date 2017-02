Palermo, 7 feb. (askanews) - "Pieno sostegno all'iniziativa 'biglietto sospeso', presentata oggi a Palazzo delle Aquile a Palermo e promossa da Federteatri, che rappresenta un concreto sostegno alla diffusione della cultura nella nostra città". Lo dice Alice Anselmo, presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all'Ars. "Biglietto sospeso", iniziativa promossa da Federteatri, prevede la possibilità di comprare biglietti a prezzo ridotto presso i teatri privati aderenti, da "offrire" ai soggetti che non hanno la possibilità di acquistarli e permettere loro di assistere alle rappresentazioni. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il consigliere comunale Giulio Cusumano, promotore dell'iniziativa, e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"L'impegno di Cusumano in questa direzione - aggiunge Anselmo - è la dimostrazione che in questa città c'è chi fa molto per la diffusione e la promozione a 360 gradi degli spettacoli e delle attività culturali. Per quel che mi riguarda al Parlamento regionale proseguirò il lavoro, mio personale e del Partito Democratico, per la promozione e il sostegno ad ogni iniziativa utile a far crescere le attività teatrali nell'isola".