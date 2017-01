Palermo, 7 gen. (askanews) - Non si arresta la violenta ondata di maltempo che da due giorni si è abbattuta sulla Sicilia, così come nel resto d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede venti di burrasca anche sulla maggiore isola del mediterraneo, dove sono previste temperature ancora molto basse, con nevicate e gelate diffuse anche a livello del mare.

Il freddo ha anche fatto una vittima. Si tratta di un senzatetto romeno di 46 anni, trovato senza vita nei locali dell'ex Standa a Messina, di fronte all'imbarcadero per la Calabria. L'uomo, malato di tubercolosi, non ha retto alla temperatura gelida.

Le massime dovrebbero attestarsi ancora tra 1 e 6 gradi, con nubi, pioggia e venti gelidi che spazzano tutta la regione. La neve è caduta abbondante in diverse zone collinari e montane della Sicilia. In provincia di Palermo si sono imbiancate la cima di Monreale, San Martino delle Scale e Piano Geli. La neve è arrivata anche a quote più basse, cone alcune strade gelate a Villagrazia ed Altofonte, dove i vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno soccorso una persona, così come accaduto a Monreale.

Neve alta anche sulle Madonie. A Piano Battaglia sono state soccorse diverse famiglie bloccate dalla bufera di neve, con gli uomini della Forestale, della Protezione Civile e i Vigili del fuoco intervenuti per liberare decine di auto e camper. La pioggia e la grandine si sono abbattute sul capoluogo siciliano causando allagamenti dal centro storico sino a Mondello.

Sul fronte dei collegamenti con le isole minori, il mare mosso ha costretto aliscafi e traghetti a rimanere fermi nei porti. A Stromboli, isolata, una motovedetta della Guardia costiera ha portato medicine e bombole di ossigeno.