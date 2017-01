Palermo, 24 gen. (askanews) - "Non ho condiviso l'approvazione dell'emendamento presentato dalle opposizioni che sposta da luglio a dicembre il termine entro il quale svolgere le elezioni di secondo livello Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane". Lo ha detto Mario Alloro, parlamentare regionale siciliano del PD a proposito del voto con il quale l'Ars ha rinviato le elezioni di Liberi Consorzi e Città Metropolitane.

"Sono fin dalla prima ora un sostenitore del ritorno all'elezione diretta, ed ho presentato diversi atti parlamentari che vanno in questa direzione. E' inaccettabile - aggiunge Alloro - che dopo anni si vada avanti di proroga in proroga, di commissario in commissario, senza 'normalizzare' enti chiamati a governare concretamente il territorio e con competenze dirette in settori importanti, dall'assistenza ai disabili alle scuole, dalla viabilità ai precari. Per questo motivo ho votato contro il ddl e non capisco perché pezzi di maggioranza e del PD abbiano votato a favore".