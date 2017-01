Roma, 20 gen. (askanews) - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato, nel Principato di Andorra, somme di denaro e gioielli del valore di circa un milione e mezzo di euro. Il sequestro è stato disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti della moglie (Maria D'Anna) e delle figlie (Monia e Antonella) di Ezio Brancato, morto nel 2000 e fino al 1981 funzionario della Regione Siciliana.

Questi aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in società operanti nel campo della metanizzazione, sia in Sicilia che in Abruzzo, ed era socio del cosiddetto "Gruppo GAS" di Palermo, la cui attività era stata costantemente controllata e favorita illecitamente da Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Nel gennaio 2004, il "Gruppo GAS" era stato venduto alla multinazionale spagnola "Gas Natural", per un valore di oltre 115 milioni di euro, dei quali oltre 46 milioni di pertinenza della famiglia Brancato.

Nel marzo 2016, sulla base delle informazioni scambiate tra le Fiamme Gialle e le Autorità di polizia andorrane, per il tramite dell'ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid, sono state parallelamente avviate indagini nei confronti della famiglia Brancato, per "trasferimento fraudolento di valori" in Italia e per "riciclaggio" nel Principato.

