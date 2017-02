Roma, 11 feb. (askanews) - "Per la serie due pesi due misure: Mannino e Di Vita sospesi da M5s per firme false? Veramente hanno ancora incarichi nel gruppo parlamentare". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Stefano Esposito. Ribadisce, sempre su Twitter il senatore Salvatore Tomaselli: "Di Maio sostiene che persone coinvolte in firme false sono state sospese da probiviri M5s? Quindi sarebbe il sito della Camera a sbagliare?".

Mentre il senatore Pd Mauro Del Barba twitta la foto che dimostra che i deputati M5s fanno ancora parte del gruppo parlamentare della Camera aggiungendo: "Ingannano ancora i cittadini? Il sito camera.it dimostra che deputati M5s coinvolti in firme false fanno ancora parte del gruppo M5s".