Palermo, 18 feb. (askanews) - I carabinieri di Petralia Sottana, in provincia di Palermo, con la collaborazione dei militari delle stazioni di Gangi e Geraci Siculo, hanno notificato un avviso di conclusione indagini per traffico illecito di sostanze stupefacenti nei confronti di 5 giovani di Gangi e 2 ragazzi, di nazionalità straniera, ospiti presso una struttura di accoglienza.

Dalle indagini è emerso che gli indagati avevano organizzato una vera e propria centrale di spaccio in quanto, nel periodo compreso tra maggio 2015 e ottobre 2016, in più occasioni avevano ceduto diversi quantitativi di hashish e marijuana ad alcuni giovani nei territori di Gangi e Geraci Siculo, con l'aggravante di aver consegnato la droga anche a minorenni. Nel corso delle attività investigative sono stati arrestati in flagranza 5 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 7 giovani sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura di Palermo e sono stati recuperati complessivamente 110 grammi di marijuana, 150 grammi di hashish, 7 piante di cannabis indica (pari a circa 2.600 dosi medie singole), 80 semi di cannabis indica e vario materiale da taglio (2 coltelli e 2 bilancini).