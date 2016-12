Palermo, 20 dic. (askanews) - "Gli sforzi compiuti dalla Sicilia in ambito sanitario stanno portando risultati evidenti: il lavoro del governo e dal parlamento regionale sta dando i suoi frutti in termini di miglioramento dell'offerta sanitaria e qualità dei servizi". Lo dice Fausto Raciti, segretario regionale del Partito Democraticio, a proposito del raggiungimento della settima posizione da parte della Sicilia nella classifica presentata dal ministero della Salute e predisposta dall'Agenas, per la valutazione della qualità dell'offerta sanitaria nelle aziende ospedaliere.

"Il Partito Democratico - prosegue Raciti - da tempo ha indicato nel miglioramento dell'offerta e nel risanamento dei conti della sanità uno dei propri obiettivi di governo. Il lavoro portato avanti in questi anni in assessorato e proseguito da Baldo Gucciardi insieme con quanto fatto dalla commissione Ars guidata da Pippo Digiacomo, ha permesso di raggiungere questo risultato che non deve essere un traguardo ma un nuovo punto di partenza: la strada da fare è ancora molta - conclude Raciti - ma sappiamo di andare nella giusta direzione".