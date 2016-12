Palermo, 20 dic. (askanews) - "La graduatoria dell'Agenas sui servizi sanitari presentata dal ministero della Salute premia gli sforzi fatti negli ultimi anni dalla Sicilia nella direzione del miglioramento dell'offerta sanitaria". Lo dice il presidente del gruppo parlamentare del PD all'Ars Alice Anselmo a proposito della Classifica Agenas presentata al Ministero della Salute nella quale la Sicilia risulta la prima regione del Sud.

"Il giudizio positivo ricevuto dal ministero della Salute - aggiunge - conferma che la Sicilia ha lavorato bene nel campo del perfezionamento dell'assistenza ospedaliera riuscendo ad offrire ai pazienti servizi qualitativamente e clinicamente migliori e sempre più elevati. L'impegno per la riorganizzare e la riqualificazione del sistema sanitario in Sicilia - conclude Anselmo - sostenuto dal PD ed avviato in questi anni dal governo e portato avanti dall'assessore Baldo Gucciardi, così come il lavoro svolto all'Ars dalla commissione guidata da Pippo Digiacomo, ha permesso di raggiungere questo risultato che deve spingerci a fare sempre di più e sempre meglio".