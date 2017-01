Palermo, 4 gen. (askanews) - "Il referendum costituzionale si è celebrato da un pezzo, adesso dobbiamo dare seguito a quanto ci siamo detti durante i numeri incontri tenuti assieme, a partire dal Muovititalia2016 celebrato a Catania. Dobbiamo individuare al più presto le regole per disputare le primarie e consentire così agli elettori di poter scegliere il candidato alla presidenza della Regione Siciliana che preferiscono". Ad invitare il centrodestra siciliano a darsi una mossa è il segretario nazionale di 'Noi con Salvini' Angelo Attaguile, che aggiunge: "il nostro movimento, come più volte sottolineato dal nostro leader Matteo Salvini, prenderà parte alle primarie di coalizione con il proprio candidato".

Angelo Attaguile auspica infine che "all'interno dei partiti, dei movimenti e delle liste civiche che s'inquadrano nell'ambito del centrodestra siciliano prevalga il senso di responsabilità e di rispetto degli elettori individuando rapidamente la data per celebrare le primarie così da consentire al candidato governatore scelto di avere a disposizione il tempo necessario a far conoscere a tutti i siciliani il programma in forza del quale il centrodestra chiede la fiducia agli elettori e si candida a far sì che la Sicilia possa rilanciarsi lasciandosi alle spalle anni di malgoverno".