Palermo, 24 gen. (askanews) - "La Sicilia intervenga presso il Governo nazionale affinché l'Italia imprima una svolta nella vicenda Regeni. Dobbiamo essere in tanti a chiedere con forza di conoscere la verità". Lo dice il parlamentare regionale siciliano PD Pino Apprendi che ha presentato una mozione all'Assemblea Regionale Siciliana ad un anno esatto dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto il 25 gennaio 2016.

"La nostra Regione, storicamente crocevia di popoli e culture - spiega Apprendi - non può sottrarsi al ruolo che ha sempre avuto come sostenitrice di dialogo e mediatrice tra le culture arabe ed europee. Appare quindi necessario che il Parlamento regionale - continua - diventi promotore di una proposta di risoluzione con cui chiedere al Governo Italiano di intensificare ufficialmente i rapporti con le Autorità egiziane, non essendo tollerabile che, trascorso un anno dal barbaro omicidio di Giulio Regeni, non siano ancora state accertate le responsabilità".