Roma, 24 feb. (askanews) - Un avvocato (M.R., 53 anni) e la moglie (S.G., 45 anni), entrambi di Vittoria (Ragusa), sono stati denunciati dai carabinieri per truffa e circonvenzione di incapace in quanto accusati di aver raggirato un anziano mediante "sedute spiritiche".

L'indagine sviluppata dai militari della compagnia di Vittoria nasce dalla denuncia di uno dei parenti, destinatario di lettere di sofferenza dell'anziano, il quale, solo dopo anni di "pressioni" subite, si sarebbe reso conto di aver "regalato" immobili e denaro alla coppia.

Il professionista era soggetto noto alla Guardia di Finanza in quanto già denunciato a seguito di una verifica fiscale da cui erano emerse varie irregolarità ed in particolare che dal 2012, pur esercitando la professione forense, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Contestualmente, è stato accertato dai finanzieri, che con la collaborazione della moglie (che si spacciava per essere una medium in grado di contattare con poteri esoterici l'aldilà) è riuscito a farsi consegnare oltre 500 mila euro tra denaro contante e immobili (4 appartamenti su Vittoria) di proprietà di un anziano vedovo, sfruttandone la fragilità psicologica.

