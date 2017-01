Roma, 9 gen. (askanews) - Dalle prime ore dell'alba è in corso l'operazione "Ricambio sicuro" della Polizia Stradale di Ragusa, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Ragusa, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 6 persone, residenti a Catania, Siracusa e Ragusa, tutte accusate di far parte di una banda criminale dedita alla ricettazione ed al riciclaggio di vetture in tutto il territorio nazionale.

Sono centinaia di migliaia la parti di carrozzeria rinvenute e riconducibili a 43 vetture rubate, che venivano poste in vendita su Internet.