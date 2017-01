Ragazza data a fiamme, legale ex: nessun riscontro contro di lui

Messina, 11 gen. (askanews) - Dal carcere Gazzi di Messina, dove è rinchiuso da lunedì con l'accusa di aver dato fuoco alla sua ex ragazza Ylenia Grazia Bonavera, Alessio Mantineo continua a ribadire la sua estraneità ai fatti. Il 25enne, difeso dall'avvocato Salvatore Silvestro, stamani è stato raggiunto in cella dal gip Eugenio Fiorentino, che in giornata si pronuncerà sulla conferma o meno del fermo nei suoi confronti.

Il ragazzo intanto continua a ripetere di non saper nulla di chi possa aver tentato di uccidere Ylenia, dandole fuoco dopo averle lanciato addosso della benzina causandole fortunatamente soltanto ustioni non gravi, e che la notte dell'aggressione si trovava a casa a dormire.

"L'indagato ha ancora una volta contestato la sua responsabilità, continuando a manifestare la sua innocenza con estrema veemenza - ha detto l'avvocato Silvestro lasciando il carcere Gazzi -. Il ragazzo è molto provato, e ha detto che non avrebbe mai fatto nulla di male alla ragazza".

"Non c'è al momento nessun riscontro oggettivo - ha concluso Silvestro -, né immagini di telecamere o altri indizi, che possano dimostrare la sua presenza in casa quella notte".