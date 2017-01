Messina, 10 gen. (askanews) - "E' sempre stata così, ribelle. Ha voglia di vivere. Ride, scherza, a volte le chiedo come faccia, e mi risponde 'non ci penso'". Anna Giorgio, la mamma di Ylenia Grazia, la ragazza data alle fiamme domenica scorsa dall ex fidanzato, Alessio Mantineo, parla della figlia, e di come la giovane stia meglio dopo la grande paura.

A chi chiede se ha sentito i genitori dell'ex fidanzato della figlia, la signora ha risposto: "Neanche li conosco, non li ho mai conosciuti. Alessio sì, è venuto qualche volta a casa. Ma non lo sentivo da tempo".

Non era un rapporto semplice quello che viene descritto dalle parole della donna, per la quale la figlia non era felice: "Tu vuoi il bene di tuo figlio, e vuoi che sia felice, quando stai sempre a litigare che ci stai a fare - ha detto -. Qualche volta aveva dei lividi, ma mi diceva che era caduta. Col tempo poi l'ha detto. Ma tutti e due se le davano".

Sulle reali responsabilità di Mantineo, che Ylenia continua a difendere, la donna ha detto: "Non ho nessuna idea. C'è la magistratura che va avanti, anche io vorrei scoprire la verità. Non chiede di Alessio. C'è anche un'altra famiglia che sta male".

Le prove sembrano inchiodare il giovane, nonostante la versione della ragazza, che rischia l'accusa di favoreggiamento. Un fatto la cui gravità non sembra compresa a fondo da Ylenia: "E, lo so - ha detto Anna Giorgio -. Non credo abbia capito".