Messina, 10 gen. (askanews) - Una coppia normale, che in passato aveva avuto tante lite banali, ma che mai aveva dato modo di presagire quanto accaduto domenica mattina. A parlare è Elena, un'amica di Ylenia Grazia Bonavera, "Le liti normali, come una coppia normale. Però so che si amavano da morire. Sia lui che lei, si amavano follemente. Una coppia affiatata ma con liti per gelosie sceme. Anche se si erano lasciati si frequentavano, si vedevano in giro, bevevano qualcosa insieme, come amici, non riuscivano a stare distanti"

Elena quindi crede nella versione dell'amica, ovvero che a dare fuoco alla 22enne non sia stato l'ex fidanzato. "Io penso che non sia un ragazzo in grado di fare queste cose. Credo che lui non c'entri niente. Abbiamo un sacco di amici, come io ho i miei lei ha suoi. So solo che lui e lei si amavano davvero ed erano bravissimi ragazzi".