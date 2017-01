Messina, 11 gen. (askanews) - Momenti di tensione questo pomeriggio al Policlinico di Messina, dove Ylenia Grazia Bonavera, la 22enne a cui l'ex fidanzato Alessio Mantineto avrebbe dato fuoco domenica scorsa, ha litigato violentemente con la madre, Anna Giorgio, arrivando alle mani.

Le due donne hanno iniziato a litigare pesantemente nel corso di una diretta televisiva, per continuare subito dopo fino a prendersi a schiaffi.

A dividerle è stato prima il personale sanitario che ha allertato la Polizia giunta sul posto. Ad innescare la lite furibonda il fatto che da due giorni la giovane continua a difendere l'ex fidanzato, il quale resta in carcere dopo che il gip, pur non convalidando il fermo, ha deciso di lasciarlo in cella per i gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Su tutti, il video di un distributore di carburante in cui si vedrebbe il giovane riempire una bottiglia con della benzina.