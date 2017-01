Palermo, 17 gen. (askanews) - Un team di psicologi e mediatori culturali di Medici Senza Frontiere (MSF) ha fornito assistenza psicologica ai superstiti del tragico naufragio del 13 gennaio al largo della Libia, nel quale avrebbero perso la vita 180 persone. I quattro sopravvissuti sono arrivati ieri sera a Trapani a bordo della Siem Pilot, il vascello commerciale norvegese che trasportava oltre a loro anche 34 persone soccorse durante un'altra operazione di salvataggio, e 4 cadaveri.

I sopravvissuti, una donna e tre uomini, di origine etiope ed eritrea, hanno raccontato del naufragio di cui sono stati testimoni, e che avrebbe causato 180 dispersi, un numero ben più alto di quello riportato negli scorsi giorni. Si trattava di una imbarcazione a due piani, con circa 195 persone a bordo, che avrebbe subito un guasto ad entrambi i motori e che ha poi iniziato ad imbarcare acqua, fino ad affondare del tutto. "Siamo rimasti in acqua in balia delle onde per più di 11 ore prima che arrivassero i soccorsi" racconta ai nostri team un ragazzo eritreo sopravvissuto al naufragio. (segue)